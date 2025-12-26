Chepa Candela: ¡Ni el Grinch se atrevió! El "suplicio" que vivió Daniel Sarcos para transformarse en Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Felices Fiestas, queridas y queridos!!… Esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre! para entrarle de lleno a este ameno “parling” que diariamente los pone al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en esta “fauna farandulera”, donde los brollos te llegan envueltos en papel de regalo y te espera ¡allí!, bajo el arbolito de navidad…

Guillermo Dávila

Yyy como de chismear se trata (porque para eso me dieron mi buen aguinaldo, con jugosas prestaciones y utilidades incluidas), sin más preámbulos arranco con el “parling” para contarles que el GUILLERMO DÁVILA anda sentimental y de capa caída, por los aires de amor y reconciliación que se respiran en estas fechas, y es que el cantante y actor venezolano “espepitó” que tiene una estaca en el pecho tras saber que su hija Marielena Dávila no lo quiere ver ni en pintura… El artista criollo aprovechó la víspera de la Navidad para lanzarle un dardo a la criatura que trajo al mundo junto a la animadora y actriz Chiquinquirá Delgado, “espepitando” que desde hace ocho años no se hablan y que él no pierde la esperanza de tenerla entre sus brazos y juntos echarle tierra a todo lo ocurrido… ¡Peeeeroooo! Como la moneda tiene dos caras… La defensa del “Guillermito” es que Marielena se molestó cuando se enteró que él tenía a un hijo no reconocido deambulando en Perú (dígase: al Vasco Madueño), pero la hija de “Chiqui” asegura que Dávila siempre ha sido mal progenitor, que nunca colaboró en su formación personal y profesional, que la que ha guerreado con ella como padre y madre siempre ha sido Chiquinquirá Delgado, y que eso de hacer pública su actual situación familiar es otro show de parte del artista venezolano tal y como ocurrió con Vasco en un pasado, a quien primero se le escondía bajo las piedras para no reconocerlo, y después de una ola mediática, le expresó todo su amor como “papá” y hoy por hoy dice que “es su principal orgullo”… ¿Le creemos?...

Daniel Sarcos

Yyy variando el “parling”, les cuento que Telemundo botó la casa por la ventana con el especial de Pascua que transmitieron bajo la señal del programa “Hoy Día”, un espacio que presentó a “tutto” su staff artístico caracterizando a un personaje alusivo a la Navidad, y al criollo DANIEL SARCOS le tocó interpretar nada más y nada menos que a El Grinch… El animador de marras se caló varias horas en una butaca para lograr la caracterización, un maquillaje que muchos seguidores calificaron de “extraordinario” a través de las redes sociales y plataformas digitales, ¡peeeeroooo!, para ser “verdura el apio”, el Sarcos durante la transmisión del evento sentía que la vida se le iba lentamente ante las posibles alergias y el pestón que aquello le estaba generando… Cuentan las malas lenguas (y ¡trúa! ¡trúa!... cual cotorra repite la mía) ique el Sarcos estaba ansioso de que culminara aquello para correr directo a su camerino, quitarse aquel disfraz, bañarse con jabón azul y tomarse al menos unas 3 cajas de antialérgicos ante las repentinas piquiñas que la pinta le generó, y es que si usted no vio dicho especial, les bato que todo pintaba “chévere, cambur”, pero detrás de esa magia el “Danielito” lo que hacía era toser, carraspear, moquear y estornudar, es decir, él no nació para aguantar semejante pela…

Jennifer Lopez

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que las celebraciones de Fin de Año sí logran situaciones inesperadas y es que más de uno quedó con la “jeta espernancá” cuando vieron a la JENNIFER LOPEZ y al Ben Affleck reunidos para hacer compras navideñas… Después de meses de centimetraje, líos legales y conflictos de separación, la parejita decidió darle un “stop” a los problemas y salieron a celebrar en familia, pero eso ¡sí!, cada quien con su cada cual… El acuerdo entre ambos fue no mirarse por encima del hombro, mantener una distancia prudente, no hablar mal el uno del otro y mantener la fiesta en paz… Así que cojan dato, paren los conflictos, y ¡Felices Fiestas!...

