¡Una segunda oportunidad para Dorismar! La presentadora de TV muestra su avance postoperatorio tras meses de incertidumbre médica

Después de atravesar meses marcados por la preocupación, la incertidumbre y las dudas sobre su futuro, Dorismar vuelve a enviar señales positivas. La presentadora y modelo compartió un video en el que actualiza sobre su estado de salud, confirmando que su recuperación avanza favorablemente tras un procedimiento médico que puso su vida y su carrera en pausa.

El mensaje, cargado de gratitud y alivio, llega luego de un proceso que no estuvo exento de complicaciones y que, por momentos, la llevó a pensar que no podría retomar su ritmo profesional frente a las cámaras.

Un avance médico que devuelve la calma

En el video compartido en sus redes sociales, Dorismar agradeció a quienes se mantuvieron atentos durante su recuperación y aseguró sentirse “feliz y muy recuperada” al cumplirse diez días de su postoperatorio. También reveló que está a punto de asistir a su último control médico, un paso clave que confirma que el proceso ha evolucionado de manera favorable.

Luego de semanas de silencio relativo, en las que su estado de salud generó inquietud entre seguidores y colegas del medio, existe la tranquilidad, alivio y sensación clara de haber superado procesos de mala praxis.

Cuando su carrera estuvo en riesgo

Durante los momentos más delicados del proceso, la preocupación no se limitó a lo físico. La posibilidad de no poder continuar trabajando como modelo y presentadora fue un temor real. El procedimiento médico y su recuperación obligaron a Dorismar a frenar proyectos y replantearse su futuro profesional.

Aunque la conductora evitó entrar en detalles, su entorno reconoció que fueron semanas emocionalmente duras, luego de tres cirugías en las que la prioridad absoluta fue su salud.

Sin anunciar aún fechas ni proyectos concretos, su mensaje deja claro que la intención es retomar su carrera paso a paso, con una nueva perspectiva y mayor conciencia de lo vivido.

