Así celebraron la Navidad algunas celebridades: las fotos más creativas y la forma en la que decidieron brindar una sonrisa a otros

Suscríbete a nuestros canales

La Navidad volvió a convertirse en un punto de encuentro entre las celebridades y sus seguidores a través de Instagram. Este 24 de diciembre, artistas y figuras públicas mostraron cómo celebraron estas fechas, desde fuera de la intimidad del hogar, escenarios poco convencionales o mediante iniciativas solidarias dirigidas a comunidades vulnerables.

Georgina Rodríguez y una Navidad marcada por la unión familiar

Georgina Rodríguez compartió un video en el que se la ve junto a su familia caminando hacia el árbol de Navidad, todos vestidos con pijamas a cuadros en tonos rojos y verdes. La escena, acompañada por un mensaje que resaltó la ilusión, el amor y la guía familiar, transmitió una celebración centrada en los lazos afectivos y la tradición.

Shakira y un mensaje navideño centrado en la educación

Shakira utilizó sus redes sociales para compartir un video con un mensaje distinto al habitual. En lugar de mostrar una celebración personal, la cantante destacó la graduación de 415 estudiantes de los colegios vinculados a su fundación, subrayando el logro como el mejor regalo de Navidad.

En su mensaje, la artista felicitó tanto a los graduados como al equipo educativo que los acompañó desde la infancia hasta culminar la secundaria, resaltando la educación como una herramienta clave para construir futuro y oportunidades.

Anitta celebra en familia tras un año de cercanía con su comunidad

Anitta publicó un carrusel de imágenes en las que se la ve compartiendo la Navidad junto a su familia, en un ambiente íntimo y cercano. La celebración tuvo un significado especial al coincidir también con el cumpleaños de su madre, Miriam Macedo, lo que convirtió la fecha en un doble motivo de encuentro.

Estas imágenes llegaron poco después de que la cantante visitara su ciudad natal, donde entregó regalos y alimentos a los habitantes, mostrando una continuidad entre sus acciones solidarias y la importancia que le da a los vínculos familiares en estas fechas.

La familia Aguilar y Cristian Nodal llevan regalos a Tayahua, Zacatecas

La familia Aguilar, acompañada por Cristian Nodal, compartió un video recorriendo las calles de Tayahua, en el estado mexicano de Zacatecas, una comunidad identificada por sus condiciones de bajos recursos y limitadas oportunidades económicas. Desde una camioneta con cabina trasera, repartieron juguetes y se tomaron fotografías con los habitantes.

La iniciativa se desarrolló como una jornada navideña de acercamiento comunitario, llevando obsequios directamente a niños y familias de la zona, en un gesto que fue recibido con entusiasmo por quienes se encontraban en las calles.

Karol G elige la playa para una Navidad fuera de lo común

Karol G optó por un escenario poco tradicional para celebrar la Navidad. La cantante compartió imágenes desde la playa, donde colocó un árbol decorado sobre la arena y se dejó ver entrando al mar con un suéter, sombrero de Santa y tacones.

La publicación mostró una celebración distinta, combinando elementos típicos de la Navidad con un entorno tropical, reflejando una forma personal y creativa de vivir las fiestas.

Jaden Smith y una Navidad solidaria en Los Ángeles

Jaden Smith, de 27 años, celebró la Navidad en uno de los barrios más vulnerables de Los Ángeles a través de su iniciativa “I Love You Restaurant”. El proyecto, activo desde 2019, funciona bajo un modelo solidario en el que personas con recursos financian comidas destinadas a quienes se encuentran en situación de calle.

Durante la jornada navideña, el artista distribuyó comida vegana y ropa, compartiendo el momento en redes sociales como parte de su objetivo de promover la dignidad, el apoyo comunitario y el impacto social positivo durante las fechas festivas.

Una Navidad en familia desde uno de los destinos más lujosos del mundo

Stephany Abasali compartió varias historias en las que dejó ver momentos de sus celebraciones navideñas junto a sus seres queridos en Dubái. Las publicaciones mostraron encuentros familiares en espacios amplios y modernos, reforzando la idea de una Navidad vivida desde la cercanía y la compañía, aun estando lejos de su país de origen.

Entre las historias que más llamaron la atención, Stephany Abasali apareció luciendo un vestido elegante, cargado de brillo, con el cabello recogido, una elección que evocó la estética clásica de una reina de belleza. El atuendo destacó por su sobriedad y sofisticación, alineándose con el entorno lujoso que caracteriza a Dubái.

Otra de las historias mostró una plaza iluminada donde chorros de agua emergían directamente desde el suelo, sincronizados con juegos de luces, creando un espectáculo visual que sirvió como telón de fondo para la celebración navideña.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube