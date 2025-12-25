Bradley Cooper da el paso definitivo: así fue la propuesta que cambiaría la vida de Gigi Hadid en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo compromiso de alto perfil se suma a la agenda mediática rumbo a 2025. De acuerdo con información divulgada por el medio británico Daily Mail, el actor Bradley Cooper le habría pedido matrimonio a la supermodelo Gigi Hadid, en una decisión que involucró a figuras clave de su entorno familiar y que se habría dado tras meses de conversaciones y acuerdos previos entre ambos.

Una propuesta que incluyó a Yolanda Hadid

Según fuentes citadas por el mencionado medio, Bradley Cooper no limitó la decisión al ámbito de la pareja. Antes de formalizar la propuesta, el actor habría buscado la aprobación de Yolanda Hadid, madre de Gigi y una de las personas con mayor influencia en su vida personal y profesional.

La misma fuente señaló que Cooper quiso dejar claro el carácter serio de la relación y su intención de construir un proyecto familiar junto a la modelo en Nueva York. Este acercamiento previo habría sido bien recibido por Yolanda Hadid, quien, de acuerdo con la información publicada, dio su respaldo a la decisión.

Gigi Hadid también habló con su familia antes del sí

Aunque la pedida de mano no habría sido completamente inesperada, Gigi Hadid tampoco habría tomado la decisión de forma unilateral. Según Daily Mail, la modelo conversó con sus padres antes de aceptar la propuesta, dejando constancia de que el compromiso fue resultado de un proceso reflexionado.

Las fuentes indican que contar con el visto bueno de su madre facilitó la decisión, pero que comunicarle a su padre su intención de casarse representó un paso significativo, al tratarse de una confirmación formal de la seriedad del vínculo con Cooper.

Una relación consolidada con miras al futuro

Bradley Cooper y Gigi Hadid mantienen una relación que ha sido descrita como discreta y estable. Ambos tienen hijos de relaciones anteriores y, según la información difundida, comparten una visión similar sobre la convivencia y la vida familiar, lo que habría influido en la decisión de dar este paso.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube