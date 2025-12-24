Margarita se prepara para un cierre épico de 2025 con Servando y Florentino junto a su nueva generación

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del año en la Perla del Caribe tendrá un matiz distinto este próximo sábado 27 de diciembre. La llegada de Servando y Florentino con su World Tour, bajo el concepto “Se buscan Vivos o Inmortales”, no representa únicamente el regreso de los hermanos más queridos de Venezuela a los escenarios insulares, sino la consolidación de un espectáculo que busca trascender el formato tradicional del concierto.

En esta ocasión, la atmósfera decembrina de Margarita servirá de telón de fondo para una propuesta que mezcla la madurez artística de dos íconos con la energía renovada de una herencia musical que ya empieza a escribir su propio capítulo.

Un viaje sonoro entre la nostalgia y la evolución constante

El repertorio de la noche está diseñado como una línea de tiempo emocional que atraviesa más de tres décadas de éxitos ininterrumpidos. Desde aquellos acordes que desataron la euforia en los años noventa hasta las producciones más recientes que los mantienen en la vanguardia del pop y la salsa, el dúo garantiza un recorrido que hará vibrar a distintas generaciones.

Canciones que ya forman parte del patrimonio sentimental de los asistentes, como “De Sol a Sol” o “Una Fan Enamorada”, se presentarán con arreglos actualizados y una puesta en escena que integra tecnología visual y un diseño de iluminación de vanguardia, elevando la experiencia a un estándar internacional de alto impacto.

El relevo en escena y la frescura de Los Menor3s

Uno de los mayores atractivos de esta cita es la participación especial de Los Menor3s, el proyecto integrado por Nego, Sheba y Big Bowe. La presencia de los hijos y el sobrino de los hermanos Primera sobre el escenario aporta una dimensión familiar y orgánica al show, demostrando que el talento es una constante en el ADN de esta estirpe.

Esta colaboración en vivo permite ver el diálogo artístico entre padres e hijos, donde la frescura de los ritmos urbanos y contemporáneos de los jóvenes se funde con la maestría interpretativa de Servando y Florentino, creando momentos de complicidad que prometen ser los más recordados y comentados de la velada.

Sorpresas y logística para una noche de despedida inolvidable

Más allá de lo anunciado, la producción ha preparado una serie de giros inesperados y sorpresas que se irán revelando conforme avance la noche, incluyendo la posibilidad de invitados especiales y reinterpretaciones de clásicos que rara vez forman parte del setlist habitual. Para asegurar que el público disfrute de este despliegue sin contratiempos, el Estacionamiento Pádel del Sambil Margarita ha sido acondicionado con una infraestructura técnica de primer nivel que prioriza tanto la calidad del sonido como la comodidad de los asistentes.

Las entradas para esta experiencia única ya se encuentran disponibles en los puntos de venta físicos del CCCT en Caracas y el Sambil en Margarita, así como a través de la plataforma digital Ticketshopve, siendo esta la última oportunidad del año para ser parte de un evento que promete ser inmortal en la memoria de sus seguidores.

