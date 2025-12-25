El mensaje navideño de Yolanda Andrade que dejó a todos nostálgicos: así se reencuentra con seres queridos

Suscríbete a nuestros canales

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales con un mensaje que nadie esperaba. En plena Navidad, la conductora compartió un video en su cuenta de Instagram dirigido a su “querido público”, donde habló de amor, familia y gratitud. Sin embargo, una frase al cierre de su mensaje fue suficiente para encender las alarmas y generar una ola de reacciones entre quienes la siguen desde hace años.

Una Navidad distinta que rompió con su tradición

Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, Yolanda confesó que no suele celebrar la Navidad. No es una fecha que acostumbre festejar, pero este año, según contó, fue diferente por la visita de su familia, que viajó desde distintos rincones del mundo para acompañarla.

En el video, la conductora mencionó con emoción a su sobrino que llegó desde Luxemburgo, así como a familiares provenientes de Estados Unidos y Colombia. También agradeció de manera especial a su cuñado Sergio y a su hermana Marilé por organizar la cena familiar, un gesto que describió como lleno de amor y significado.

Las palabras finales que estremecieron a sus seguidores

Con voz pausada, reiteró el cariño profundo que siente por su público, al que llamó “público conocedor”, y envió bendiciones a su querido Culiacán, dejando claro el vínculo emocional que mantiene con su gente.

Pero fue al final cuando llegó la frase que cambió por completo la percepción del video. Sin explicaciones ni rodeos, Yolanda dejó una reflexión que muchos interpretaron como una señal de alerta.

"Que Dios los bendiga a todos, feliz Navidad besos mi querido Culiacán, público conocedor que no se les olvide que los amo, quizás esta sea mi última Navidad, así es que, que no se les olvide nunca jamás que los amo"

La enfermedad que la mantiene alejada de los reflectores

Desde 2023, Yolanda Andrade enfrenta una dura batalla de salud tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral, una condición que afecta directamente al sistema neurológico. A raíz de este padecimiento, la conductora ha atravesado hospitalizaciones, tratamientos médicos y periodos de recuperación que han impactado su vida personal y profesional.

Aunque ha optado por mantener discreción sobre su evolución, su estado de salud ha sido evidente en varias de sus apariciones públicas, donde se le ha visto con dificultades para hablar y desplazarse.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube