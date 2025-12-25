Russell Brand enfrenta nuevas imputaciones: conoce los cargos de los que se le acusa

Suscríbete a nuestros canales

La Policía Metropolitana de Londres imputó a Russell Brand por un nuevo cargo de violación y otro de agresión sexual, que se suman a los procesos que ya enfrenta en Reino Unido. El comediante y actor, de 50 años, se declaró no culpable en mayo de 2025 por cinco cargos previos y deberá comparecer el 20 de enero de 2026 en Westminster por estas nuevas imputaciones, que elevan a seis el total de mujeres que han denunciado al artista.

Panorama judicial actual

Las autoridades británicas confirmaron que el Servicio de Fiscalía de la Corona autorizó dos nuevas acusaciones: una por violación y otra por agresión sexual, vinculadas a dos mujeres adicionales. Con ello, el expediente contra Brand suma ahora siete cargos ligados a seis denunciantes, en un caso que ha adquirido alta visibilidad pública y seguimiento internacional.

Los nuevos señalamientos se integran a los cinco cargos aprobados en abril de 2025, relacionados con hechos presuntamente ocurridos entre 1999 y 2005 en Londres y Bournemouth. En mayo, Brand se declaró no culpable de esas imputaciones, que incluyen dos violaciones, dos agresiones sexuales y una agresión indecente, quedando a la espera de juicio ante el tribunal de Southwark en junio de 2026.

Origen de la investigación y cronología

La investigación policial se activó en septiembre de 2023 tras un reportaje de Channel 4 Dispatches junto con The Sunday Times y The Times, que recogió múltiples testimonios sobre abusos y agresiones. A partir de esas revelaciones, la policía abrió una indagatoria de amplio alcance que continúa recabando evidencia y ofreciendo apoyo especializado a las denunciantes.

Además de los hechos de finales de los noventa y primera mitad de los dos mil, las nuevas acusaciones reportadas se vinculan a presuntos incidentes ocurridos en 2009.

Respuesta de Brand y perfil público

Tras conocerse las nuevas imputaciones, Brand afirmó en X sentirse “bendecido” por tener la oportunidad de enmendar errores del pasado y pidió sanación para quienes pudo haber dañado en sus años de “descontrol y pecado”. Estas expresiones, con tono espiritual, contrastan con su postura judicial, en la que ha rechazado de forma sistemática haber participado en actos no consensuados.

En declaraciones previas, el actor ha sostenido que todas sus relaciones fueron consentidas y ha criticado lo que considera una persecución mediática. Paralelamente, su transformación de estrella de cine y televisión a figura influyente en redes, con mensajes de corte antisistema y provocador, ha mantenido el foco público sobre su vida y discurso fuera de los escenarios.

Próximas fechas y posibles consecuencias

Brand deberá presentarse el 20 de enero de 2026 ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por los dos cargos añadidos, mientras que el juicio por las acusaciones originales está programado para comenzar el 16 de junio de 2026 en el Tribunal de la Corona de Southwark. La policía ha reiterado que la investigación sigue activa y que las denunciantes cuentan con acompañamiento especializado.

En el marco legal del Reino Unido, los cargos de violación pueden acarrear penas máximas de cadena perpetua, y las agresiones sexuales pueden conllevar hasta 10 años de prisión, además del registro como delincuente sexual y otras restricciones, según la gravedad del caso.

