Dólar BCV y euro: así cotizan las divisas oficiales en Venezuela este 25 de diciembre

El Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene vigente para este jueves 25 de diciembre la tasa oficial del dólar en Bs. 288,44.

En una jornada marcada por el feriado nacional de Navidad, este valor es la referencia obligatoria para todos los establecimientos comerciales y transacciones electrónicas en el país.

Asimismo, la cotización del euro se ubica en Bs. 301,48, reflejando la estabilidad cambiaria durante el cierre de este 2025.

Dólar BCV y euro: así cotizan las divisas oficiales en Venezuela

De igual modo, el BCV estableció el valor de las otras divisas de la siguiente manera:

Yuan chino (CNY): Bs. 40,99.

Lira turca (TRY): Bs. 6,73.

Rublo ruso (RUB): Bs. 3,66.

Estas son las únicas tasas legales para el cálculo de transacciones comerciales y el pago de bienes y servicios en todo el territorio nacional.

"Atención🔵|| El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Al cierre de la jornada del día lunes 22-12-2025", se lee en la cuenta oficial de Instagram.

Por otra parte, el BCV, fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigentes este viernes 26 de diciembre, presentando un aumento en el precio en comparación al cierre anterior.

La moneda estadounidense se cotizará en 291,35 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras tanto, el euro se encuentra ubicado en 342,93 bolívares.

