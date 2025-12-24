¡Atención, conductores! Sancionarán uso de luces LED: esto explica Diosdado Cabello

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció en las últimas horas una medida de cumplimiento inmediato contra el uso de luminarias LED de altos lúmenes en vehículos particulares y de transporte.

Durante la inspección que abarcó diversos sectores de la capital y sus alrededores, Cabello constató el desenvolvimiento de las actividades nocturnas en plena temporada navideña.

En consecuencia, destacó específicamente la normalidad en los centros comerciales. “Estamos pasando frente al Sambil a las 11:00 de la noche, la gente sale con sus bolsas en paz y tranquilidad”, refiere una NDP.

¡Atención, conductores! Sancionarán uso de luces LED

Por otra parte, y en relación a las luces LED, Cabello señaló que "encandilan a cualquiera", lo que constituye un riesgo crítico tanto en zonas urbanas como en carreteras nacionales.

"Anoche veníamos por esta avenida y venían dos carros con luces led; son de estas luces que encandilan a cualquiera, y eso no debe usarse en la ciudad, no debe usarse en las carreteras porque pone en peligro a los venezolanos y venezolanas", apuntó durante el recorrido nocturno por el municipio Chacao, en el estado Miranda.

Asimismo, exigió a los órganos de tránsito cumplir con su deber y detener de inmediato a los conductores que utilicen estos dispositivos. “El que cargue eso (luces LED) tiene que asumir las responsabilidades para evitar una tragedia”, recalcó.

Este operativo de supervisión forma parte del despliegue permanente de los órganos de seguridad ciudadana para garantizar la paz durante la temporada decembrina.

