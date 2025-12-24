Maduro ordena culminar en los próximos tres años las obras que dejó inconclusas Odebrecht

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este martes a la Vicepresidencia de Servicios Públicos ejecutar un plan nacional para finalizar las infraestructuras que quedaron inconclusas tras la salida de la constructora brasileña Odebrecht.

Durante su intervención en la Expo Motores Productivos 2025, el mandatario reconoció que el Estado otorgó "demasiada confianza" a la empresa, cuya retirada dejó proyectos estratégicos abandonados en todo el territorio nacional.

La meta establecida por el Ejecutivo contempla un periodo de tres años, iniciando formalmente el 1 de enero de 2026.

Maduro subrayó que la instrucción es "terminar todas las obras de servicio público que dejó a medio construir y abandonadas Odebrecht", asegurando que el país ya cuenta con los planes proyectados y el respaldo de ingenieros civiles venezolanos de gran experiencia para retomar las labores de construcción.

“Llegó la hora, el momento de terminar todas las obras que fueron abandonadas en su momento”, sentenció el jefe de Estado.

El gigante de la corrupción

El caso Odebrecht es considerado el mayor escándalo de corrupción transnacional en la historia de América Latina.

En 2016, la constructora admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países para obtener contratos de obras públicas.