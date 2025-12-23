Veda de la sardina en Venezuela : ¿Hasta qué fecha estará restringida su captura y comercialización?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) ha formalizado el inicio de la restricción para una de las especies más importantes de la dieta venezolana.

Aquí tienes los detalles clave para pescadores, comerciantes y consumidores:

Veda de la Sardina en Venezuela

La veda es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y se divide en las siguientes fechas.

De acuerdo a Insopesca, dio Inicio el 15 de diciembre y tiene fecha de finalización 15 de marzo del 2026..

Actividades prohibidas

Durante este periodo, queda estrictamente prohibido:

La captura de la especie Sardinella aurita. La comercialización (venta en mercados, ferias o pescaderías). El transporte de ejemplares frescos.

¿Por qué es necesaria esta medida?

La sardina es el recurso pesquero número uno de Venezuela por volumen de extracción. La veda se implementa por las siguientes razones:

Reproducción: El periodo coincide con el pico de desove de la especie. Al no ser capturada, se garantiza que nazcan nuevas generaciones y se mantengan los "bancos sardineros".

Seguridad Alimentaria: Al proteger la especie hoy, se asegura que siga siendo un alimento accesible y nutritivo (rico en Omega-3 y proteínas) para el futuro.

Base Legal: La medida se rige por la Resolución DM/N° 043-17, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.295.

Durante estos tres meses, es normal notar la ausencia de sardina fresca en los mercados populares. Las autoridades instan a la población a:

Consumir otras especies de temporada que no estén en veda.

Denunciar la venta ilegal de sardina fresca durante este periodo para colaborar con la conservación del ecosistema marino.

La veda no suele afectar a los productos enlatados que ya fueron procesados antes del 15 de diciembre, pero sí paraliza la extracción de "sardina de calle" o fresca.

