Pronóstico Inameh: cielo nublado y lluvias dispersas durante este 24 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reporta que para este miércoles de Nochebuena, las condiciones climáticas en Venezuela estarán divididas entre cielos despejados y precipitaciones estratiformes en regiones clave del país.

En horas de la madrugada y la mañana, predomina cielo con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Pronóstico Inameh

Por otra parte, se prevé nubosidad estratiforme productora de lluvias o lloviznas dispersas en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, Miranda, los Andes y sur del Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche de Navidad?

De acuerdo con el Inameh, para la tarde y noche, se estima un incremento del desarrollo nuboso.

Además, se prevén precipitaciones débiles, especialmente al norte de Delta Amacuro, Sucre, este de la Guayana Esequiba y alrededores del lago de Maracaibo.

De igual modo, el resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado o nubosidad fragmentada, lo que sugiere condiciones estables para la mayoría de las ciudades principales.

Para la Gran Caracas, el Inameh estima que habrá cielo de parcial a fragmentado durante gran parte del período; sin embargo, durante la madrugada y la mañana no se descartan lluvias o lloviznas dispersas al este de la entidad.

Mientras que para las próximas seis horas, se esperan cielos con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional.

