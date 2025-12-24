Sudeban informa: estos son los canales activos para realizar pagos este 24 y 25 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) confirmó que este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre de 2025 son días de feriado nacional, por lo que el sistema bancario no prestará servicios de atención presencial en ninguna de sus agencias.

La institución invita a los usuarios a utilizar exclusivamente la banca en línea y las aplicaciones móviles para facilitar sus operaciones.

Recomendaciones de Sudeban

Aunque las agencias estén cerradas, los servicios de Pago Móvil, transferencias electrónicas, cajeros automáticos y puntos de venta deben permanecer operativos las 24 horas.

Para sus compras de Nochebuena, recuerde que bancos como Banesco permiten transferencias de hasta Bs. 2.000.000 y operaciones por Pago Móvil de hasta Bs. 350.000.

La tasa de referencia del Banco Central de Venezuela (BCV) para hoy miércoles se mantiene en Bs. 288,44.

¿Por qué los bancos no trabajan 24 y 25 de diciembre 2025?

Víspera de Navidad (24 de diciembre): En países como Venezuela, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario establece el 24 de diciembre como feriado nacional, lo que suspende la atención en taquillas y oficinas físicas.

El 25 de diciembre es un festivo oficial en la mayoría de los países para celebrar la Navidad.

El Calendario Bancario 2025 está disponible para toda la ciudadanía a través de sus redes sociales oficiales.

