Inameh: detalles de dónde lloverá y habrá sol este jueves 25 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 25 de diciembre, prevalecerán condiciones meteorológicas estables en la mayor parte de Venezuela.

Según el reporte oficial, gran parte del territorio nacional disfrutará de cielos despejados; no obstante, habrá desarrollo de mantos nubosos que podrían generar lluvias débiles.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, hacia la tarde en los estados Zulia, Falcón, Los Andes y la región amazónica.

Inameh: dónde lloverá y habrá sol este jueves 25 de diciembre

Se prevé nubosidad estratiforme que provoca lluvias dispersas en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas y sur del Zulia.

Para la tarde y noche, se estiman mantos nubosos generadores de precipitaciones débiles en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas, este de Falcón, los Andes y Zulia; el resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas.

Mientras que sobre la Gran Caracas, se estima cielo con nubosidad fragmentada durante gran parte del período; sin embargo, durante la madrugada y la mañana no se descartan lluvias o lloviznas dispersas al este de la entidad.

Mientras que para las próximas seis horas, se mantienen condiciones meteorológicas estables en gran parte del territorio nacional; no obstante, se prevé nubosidad estratiforme que provoca lluvias o lluvias dispersas en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas y sur del Zulia.

