Nicolás Maduro envía mensaje de Navidad y ratifica la paz ante tensiones con EEUU

En un mensaje dirigido a la nación este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió sus deseos de feliz Navidad a los venezolanos, subrayando que la paz será el "destino y la gloria" del país.

El pronunciamiento se produce en medio del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, movimiento que el mandatario calificó como una "amenaza" directa contra la estabilidad de su administración.

Acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, el jefe de Estado instó a la ciudadanía a sentirse orgullosa de enfrentar los retos actuales.

“Sintámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y de nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela”, dijo Maduro.

Por su parte, Cilia Flores se unió al mensaje navideño con un llamado a la fraternidad global, al tiempo que envió un mensaje de "amor y esperanza", enfatizando su convicción de que, ante cualquier adversidad, “en la vida siempre va a triunfar el bien”.