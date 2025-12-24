BDV y BDT suman millones de nuevos usuarios: Delcy Rodríguez detalla la clave del avance en la banca digital

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela logró un nuevo récord financiero tras alcanzar un 95% de bancarización en toda su población.

Según Venezolana de Televisión (VTV), este avance, impulsado por el Motor Bolívar Digital, busca proteger la soberanía monetaria del país y facilitar las transacciones comerciales diarias.

Durante la Feria Navideña de los 14 Motores Productivos en El Poliedro de Caracas, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, resaltó que este crecimiento refleja una evolución positiva en el uso de la moneda nacional.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que el país avanza en la creación de plataformas de pago modernas que permiten superar obstáculos económicos del pasado.

Crecimiento del Banco de Venezuela y el sector público

El Banco de Venezuela (BDV) se consolida como la entidad líder del sistema con más de 18 millones de clientes. Román Maniglia, presidente de la institución, detalló que la adopción tecnológica fue sido masiva: mientras que hace cuatro años solo 150 mil personas usaban la aplicación móvil, hoy la cifra supera los 11 millones de usuarios activos.

Asimismo, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) reportó una cartera que ya sobrepasa los cuatro millones de clientes.

Modernización y plataformas de pago

El Gobierno Nacional destacó que el país está integrando diversas herramientas financieras para fortalecer la economía. Esto incluye el uso de divisas, plataformas internacionales y sistemas de criptoactivos.

El objetivo principal es que el sistema financiero avance sin las interrupciones que afectaron el comercio en años anteriores, permitiendo que cualquier ciudadano pueda realizar sus operaciones desde un teléfono o una computadora de forma directa.

Un modelo de referencia regional

El presidente Maduro calificó los resultados del Motor Bolívar Digital como "impresionantes" y sugirió que la experiencia venezolana puede servir de ejemplo para otros países de la región.

Al tener a casi la totalidad de la población con acceso a una cuenta bancaria, Venezuela se posiciona a la vanguardia tecnológica en el uso de pagos digitales, lo que garantiza una mayor agilidad en el intercambio comercial.

