Padrino López: Lo que pase hoy en Venezuela definirá el nuevo orden mundial

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este miércoles que el destino político de Venezuela tendrá un impacto decisivo en la configuración de la geopolítica global.

“Lo que pase hoy en Venezuela definirá el nuevo orden mundial y veremos si es un mundo abierto a la cooperación, a las relaciones de respeto con los Estados; un mundo donde se respete el concepto de soberanía, el derecho internacional o un mundo llevado por el caos, la fuerza”, indicó Padrino durante sus declaraciones transmitidas por VTV.

En medio de un panorama de tensiones acentuado por el despliegue de activos aeronavales de Estados Unidos en aguas del Caribe, Padrino López enfatizó que Venezuela no libra una batalla por "antojo", sino por la defensa de su propia libertad frente “escalada de agresiones externas” que buscan comprometer la independencia del Estado.

En tal sentido, destacó el papel "trascendental" que juega el pueblo venezolano en el escenario internacional, ya que la determinación de la ciudadanía marca un punto de inflexión entre "el camino del vasallaje o el camino de la luz".

Finalmente, Padrino López expresó su reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y a los ciudadanos por su capacidad de resistencia ante esta situación.

"Siento gratitud por toda esa resiliencia y fuerza espiritual que permite tener un país agredido, pero en paz", concluyó Padrino.