Nochebuena en Venezuela: lo que se sabe del mensaje especial de Maduro para este 24 de diciembre

El Gobierno Nacional ha confirmado que este miércoles 24 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro se dirigirá a la nación para ofrecer un mensaje especial con motivo de la Nochebuena.

Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, compartió detalles a través de sus redes sociales.

Lo que se sabe del mensaje especial de Maduro para este 24 de diciembre

"#Hoy a las 7:00 p.m., el presidente Nicolás Maduro compartirá un mensaje especial para toda la familia venezolana.

Esta época navideña es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre lo que nos une y celebrar con alegría y orgullo nuestra identidad", escribió en su cuenta oficial de Telegram.

El pasado 21 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, dieron a conocer su mensaje de Navidad a toda Venezuela, en el que vislumbran un año 2025 "mucho mejor" de lo "bonito" que fue el 2024.

En un emotivo video, en el que participaron personalidades de la cultura, la música y el espectáculo venezolano, el mandatario recordó las tradiciones que se hacen presentes en cada rincón del país durante estas fechas.

"El niño Jesús de Palestina, que al convertirse en hombre cambió la humanidad. Vamos con los tambores, villancicos, las parrandas, que suene el cuatro y todas las canciones en honor a nuestro niño Jesús", dijo.

El mandatario manifestó que esta Navidad "debe ser poesía, cuatro y tambor", porque Jesús trajo como regalo "la protección y amor a toda Venezuela".

