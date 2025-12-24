Expertos de la ONU denuncian que el bloqueo marítimo de EEUU contra Venezuela es una “violación al derecho internacional”

Suscríbete a nuestros canales

Un panel de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas denunció este miércoles que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos contra Venezuela constituye una “violación flagrante a las normas fundamentales del derecho internacional.

A través de un comunicado conjunto, los relatores advirtieron que esta medida, ordenada por la administración estadounidense, podría ser catalogada como una "agresión armada ilegal", contraviniendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso prohibido de la fuerza militar contra Estados soberanos, refiere EFE.

Los especialistas señalaron que esta acción se ajusta a la definición de agresión establecida por la Asamblea General de la ONU desde 1974.

Bajo esta premisa, subrayaron que dicha violación está sujeta a la "jurisdicción universal", un mecanismo legal que faculta a cualquier Estado a iniciar procesos judiciales contra los responsables de estas maniobras.

El grupo de expertos vinculó este bloqueo con una escalada de violencia previa, denunciando la ejecución de ataques contra embarcaciones civiles desde inicios de septiembre de 2025.

El informe detalla una grave preocupación por la muerte de al menos 104 personas en el marco de 28 operativos navales estadounidenses destinados, presuntamente, a combatir el tráfico de drogas.

Los relatores también calificaron estos incidentes como "asesinatos arbitrarios", asegurando que ninguna de las víctimas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.

Según la misiva, estas acciones exceden los límites de las operaciones de seguridad y vulneran el derecho a la vida de civiles en aguas internacionales.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de figuras clave dentro de los procedimientos especiales de la ONU, incluyendo a Ben Saul (relator sobre lucha antiterrorista), Surya Deva (derecho al desarrollo), Gina Romero (libertad de reunión) y George Katrougalos (orden internacional democrático).