Reconocida estrella recordada por su personaje en 'Vivan Los Niños' anuncia que se casará: aquí los detalles

Quienes crecieron viendo ¡Vivan los Niños! seguramente recuerdan a “Simoneta”, la pequeña traviesa que hacía reír con ocurrencias y frases inolvidables. Hoy, aquella niña ya no es la misma: Natalia Juárez, que supo ganarse un lugar en el corazón del público, atraviesa un momento clave en su vida amorosa y lo ha compartido con sus millones de seguidores.

La pedida que conmovió a todos

En un escenario sacado de una película romántica, playa, atardecer y hasta un arcoíris en el cielo, Natalia recibió la propuesta de matrimonio de su pareja, Michele Libretti. Entre lágrimas y sonrisas, la actriz de 30 años dijo que sí,

"Después de tantos segundos juntos… ¡ella dijo que sí!”, escribió Libretti en redes sociales, acompañado de las fotos donde se le ve arrodillado con el anillo en mano.

Reacciones llenas de emoción

La noticia no tardó en desatar una ola de comentarios. Actores y celebridades como Violeta Isfel, Polo Morín, Sandra Itzel y Jessica Segura celebraron el compromiso con mensajes cargados de alegría.

Los fans, por su parte, no dejaron pasar el recuerdo de aquella famosa frase de “Simoneta”, quien aseguraba que casarse joven era sinónimo de “esclavitud con el esposo”. Entre bromas y nostalgia, muchos comentaron: “Lo cumplió, se casó a los 30”, mientras otros expresaron: “Ayyy, Simoneta se casa, qué rápido pasó el tiempo”.

Entre la nostalgia y la nueva era

La actriz compartió un video donde se ve a Michele colocándole el anillo, cargarla frente al mar y sellar la propuesta con besos. Con humor, escribió: “Tengo muchas cosas para decir, pero por ahora solo puedo decir… prepárense, porque estaré insoportable en mi BRIDE ERA”.

¿Quién es el prometido?

Michele Libretti, su prometido, es un empresario y streamer venezolano que vive en México desde hace varios años. Ambos han demostrado en redes que su relación es sólida, y ahora el público será testigo del siguiente gran paso de su historia de amor.

