Una batalla judicial sacude a Robbie Williams: envuelto en polémica por uno de sus éxitos musicales

Un compositor irlandés llamado Dublín. Ray Hefferman, asegura que en 1996 se reunió con Robbie Williams y le presentó su canción, la cual según Hefferman fue la semilla de lo que se convertiría en “Angels”, uno de los mayores éxitos del británico.

Aunque para entonces el encuentro terminó en un contrato por 7,500 libras esterlinas, también existió una promesa que no se cumplió, pues Williams se habría comprometido con colocar el nombre del compositor en los créditos y no lo hizo.

El éxito que desató la controversia

Desde su lanzamiento en 1997, “Angels” ha generado millones en regalías, acumulado más de 650 millones de reproducciones en Spotify y se ha convertido en un himno en los conciertos de Williams, pero Hefferman sostiene que la versión final del tema habría surgido directamente de la maqueta que él grabó junto al cantante y el productor Guy Chambers.

Una batalla de David contra Goliat

Ahora, el compositor irlandés ha decidido llevar el caso a tribunales en Reino Unido y Alemania, amparándose en la “cláusula superventas” de la Unión Europea, que permite reclamar pagos retroactivos cuando una obra alcanza un éxito masivo. Hefferman reclama un 33 % de las futuras ganancias.

“Como compositores, a veces se nos dice: ‘Firmaste el contrato, mala suerte’. Pero cuando la canción se convierte en la piedra angular de la carrera de alguien más, no debería ser así”, declaró el irlandés.

