“Una noche que promete sorpresa: Emily Galaviz se presentará en Caracas e invita a vivir algo más que un concierto

Suscríbete a nuestros canales

Emily Galaviz llevará su música en vivo al espacio MODO CARACAS en una velada que promete unir emoción, elegancia y cercanía con el público. El evento se realizará el jueves 11 de septiembre a las 10:00 p.m., en un formato íntimo pensado para que los asistentes vivan una experiencia única.

Grabación de Popurri 05

El concierto tendrá un elemento especial: la grabación del video musical de Popurri 05, uno de los proyectos más esperados de la cantante. Los asistentes no solo disfrutarán del show, sino que también participarán como parte de la producción audiovisual, convirtiéndose en protagonistas de esta experiencia única.

Experiencia sensorial completa

La producción ha sido diseñada para ofrecer una inmersión total, combinando la música en vivo con elementos visuales cuidadosamente planificados. Cada detalle busca generar una conexión directa entre Emily y su público, garantizando una velada memorable y diferente a cualquier otro concierto.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar la entrada con anticipación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube