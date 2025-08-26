Omar Acedo y Buena Fe fusionan talentos: estrenan el tema “Psiquiatra”

Omar Acedo se une a Israel Rojas, vocalista del dúo cubano Buena Fe. Juntos presentan “Psiquiatra”, un tema que define el nuevo género de Fusión Reparto. Esta colaboración, producida de forma conjunta por ambos artistas, abre un capítulo importantísimo en la carrera de Acedo y fortalece su posición dominante en el competitivo mercado musical actual.
Este proyecto no es un hecho aislado, sino la continuación de una exitosa relación artística que ya ha rendido frutos. La unión se forjó previamente en la exitosa gira internacional “Amigos Tour”, con la que recorrieron Cuba y Venezuela logrando más de 20 conciertos con entradas agotadas.
Para este lanzamiento, Omar Acedo decide retornar a su productora de raíz, ManagerShows, liderada por Lizandro Navas, con quien forjó hits iniciales como “Yo te quiero”. Por su parte, Israel Rojas aporta toda la experiencia de una trayectoria de 32 años con Buena Fe, infundiendo al tema su distintivo estilo que mezcla trova, pop, rock y ritmos tradicionales cubanos con una lírica aguda y melodías contagiosas.
