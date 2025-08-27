Los ex de Taylor Swift: la cruda verdad de los corazones rotos que la llevaron al amor verdadero

Suscríbete a nuestros canales

Taylor Swift ha hecho de su vida amorosa un mapa emocional convertido en música. Cada relación, desde las más fugaces hasta la más duradera, le dejó cicatrices, lecciones y canciones que hoy son himnos globales. Ahora que la cantante anunció su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, repasamos las historias más intensas de sus exnovios, cómo los conoció y las polémicas que definieron esos romances.

2008 – Joe Jonas: la llamada que la marcó para siempre

La historia con Joe Jonas fue breve pero escandalosa. Se conocieron en eventos juveniles cuando ambos estaban en la cima del pop adolescente. El final, sin embargo, fue devastador: Joe cortó con ella en una llamada telefónica que duró apenas 27 segundos. Taylor no se quedó callada. Le dedicó Forever & Always y lo expuso públicamente como “el chico que la dejó por teléfono”, lo que convirtió a Jonas en el villano juvenil de Hollywood por un tiempo.

2009 – Taylor Lautner: un amor de película sin final feliz

Se conocieron en el rodaje de Valentine’s Day y la química traspasó la pantalla. Lautner se mostraba encantado con la relación, pero Swift decidió ponerle fin porque sentía que no había suficiente conexión. Fue la primera vez que Taylor pidió disculpas en una canción. En Back to December reconoció haberlo lastimado, algo que sorprendió a fans acostumbrados a escucharla señalar a sus ex.

2009-2010 – John Mayer: la relación más tóxica

A los 19 años, Taylor cayó bajo el encanto del experimentado guitarrista John Mayer, de 32. Se conocieron por colaboraciones musicales y empezaron a salir en secreto. Los rumores de manipulación emocional y la gran diferencia de edad encendieron las alarmas. Swift canalizó la experiencia en Dear John, un tema tan desgarrador que Mayer confesó sentirse “humillado”.

Jake Gyllenhaal: un amor que terminó por mensaje

El romance nació en Nueva York entre cafés y paseos otoñales. Jake parecía el galán perfecto hasta que, tras las fiestas decembrinas, le terminó con un frío mensaje de texto. Taylor volcó su dolor en All Too Well, una de sus obras maestras. La famosa “bufanda roja” mencionada en la letra se convirtió en mito cultural y símbolo de un amor perdido.

2012 – Conor Kennedy: verano con la dinastía

Swift conoció a Conor en Cape Cod durante un verano idílico. Compartieron fiestas y viajes con la influyente familia Kennedy. La prensa criticó la diferencia de edad (ella 22, él 18) y que Taylor comprara una mansión cerca de la familia. Se habló de obsesión y de presión mediática, lo que acabó con el romance en otoño.

2012-2013 – Harry Styles: vacaciones, peleas y un disco entero

La conexión con el integrante de One Direction fue instantánea. Los paparazzi los captaron en citas y viajes, como su recordada escapada al Caribe. Rumores de infidelidad y peleas constantes terminaron con la relación en semanas. Swift usó la experiencia para crear gran parte de 1989, considerado su disco pop más icónico.

2015-2016 – Calvin Harris: la pareja perfecta que terminó en guerra

Taylor conoció al DJ escocés en una gala y vivieron un noviazgo que parecía idílico: fotos románticas, viajes y hasta rumores de boda. La ruptura fue amarga porque se descubrió que Swift había coescrito This Is What You Came For con Rihanna bajo un seudónimo. Harris explotó en Twitter acusándola de intentar arruinar su carrera.

2016 – Tom Hiddleston: el amor relámpago

Pocos días después de su ruptura con Harris, Taylor fue vista besando al actor británico en la playa. La relación arrancó en el Met Gala y escaló rápido con viajes internacionales. El detalle más viral fue la camiseta de Hiddleston con el lema “I ♥ T.S.”. Muchos especularon que todo era un montaje publicitario, y el romance acabó en apenas cuatro meses.

2017-2023 – Joe Alwyn: el amor más largo y discreto

Swift conoció al actor en la Met Gala y mantuvieron un noviazgo de seis años lejos de los reflectores. Fue su relación más privada y sólida, al punto de componer juntos en Folklore y Evermore. Aunque no hubo escándalos públicos, la ruptura en 2023 fue sorpresiva y decepcionó a fans que esperaban boda.

2023 – Matty Healy: el romance fugaz

El líder de The 1975 apareció en la vida de Taylor semanas después de la separación con Alwyn. Fueron vistos juntos en Nashville y en conciertos. Viejas declaraciones del músico, consideradas ofensivas, provocaron rechazo. La presión mediática fue tal que la relación duró solo un mes.

2023-2025 – Travis Kelce: la calma después de la tormenta

La historia con el jugador de los Kansas City Chiefs comenzó con un gesto sencillo: él intentó regalarle una pulsera de amistad en un concierto. Desde ahí, la pareja conquistó titulares por su naturalidad. Hasta ahora, ninguna. Al contrario, han sido celebrados como la pareja “más real” de Swift. En agosto de 2025 anunciaron su compromiso, marcando lo que parece ser el capítulo definitivo en la vida amorosa de la cantante.

Cada exnovio dejó huella en su corazón y en su carrera, pero ahora, junto a Travis Kelce, la artista parece haber encontrado lo que siempre cantó: un amor verdadero y duradero.