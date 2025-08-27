¡Las primas eternas! Con un emotivo mensaje, estas reconocidas actrices recuerdan a Mónica Spear y anuncian nuevo proyecto juntas

Suscríbete a nuestros canales

La emoción y la nostalgia se dieron cita en un encuentro muy especial entre Flavia Gleske y Raquel Yanes. Las actrices compartieron un video en Instagram desde un spa en San Antonio de los Altos, estado Miranda, donde recordaron con cariño a Mónica Spear y, al mismo tiempo, anunciaron su participación en un nuevo proyecto teatral que promete reunir nuevamente su talento en escena.

Un reencuentro lleno de complicidad

En las imágenes compartidas, Flavia expresó su entusiasmo: “Aquí estamos, súper emocionada de estar juntitas otra vez, aparte de estar en una nueva producción de teatro, que me enorgullece estar con esta dura del teatro”. Raquel, conmovida, respondió: “Yo estoy aquí gracias a ti y tú sabes…”. La conversación entre ambas reflejó la cercanía y la complicidad que mantienen desde hace años, consolidando su amistad y respeto mutuo.

Recordando a Mónica Spear

El momento más emotivo llegó cuando hablaron de su querida amiga Mónica Spear. Flavia comentó: “Le habría encantado estar aquí. Además, como estamos juntas, nos la pasábamos para arriba y para abajo las tres. Nos hace falta, pero sabemos que está aquí, en esta luz maravillosa, en este paisaje eterno”. Raquel coincidió: “Es inevitable no pensar en ella porque en este lugar le habría encantado”.

El homenaje cerró con Flavia mostrando el cielo mientras decía: “Eterna mi Mónica. Te amamos, las primas eternas”, acompañado de un tierno beso hacia la cámara, un gesto de cariño y recuerdo que conmovió a sus seguidores.

Nuevo proyecto y energía renovada

Más allá del homenaje, el encuentro sirvió también para anunciar su próxima colaboración en teatro. Ambas actrices expresaron su entusiasmo por regresar a los escenarios y compartir nuevamente su talento con el público, demostrando que la amistad y la pasión por la actuación siguen intactas.

Flavia Gleske y Raquel Yanes lograron combinar emoción, recuerdo y proyectos profesionales en un solo encuentro. Entre nostalgia por su amiga Mónica Spear y la ilusión de un nuevo proyecto teatral, el video se convirtió en un símbolo de amistad, homenaje y energía creativa que seguro resonará entre sus seguidores.