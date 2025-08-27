¡Sorpresa en la farándula! Esta famosa pareja se prepara para recibir a un nuevo integrante en su familia

Suscríbete a nuestros canales

Según confirmaron fuentes cercanas a la pareja, Enrique Iglesias y Anna Kournikova están nuevamente en la dulce espera. La extenista rusa se encuentra embarazada de su cuarto hijo, un acontecimiento que llega para ampliar la familia que ya conforman junto a sus mellizos, Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco.

La pareja había evitado pronunciarse sobre el tema con la finalidad de mantener su vida privada, pero en los últimos días la exdeportista fue fotografiada llevando a sus hijos a la escuela. Su look deportivo y cómodo, compuesto por shorts, tenis y una camisa ancha, generó comentarios sobre un posible embarazo. Aunque en ese momento nada estaba confirmado, hoy la información ya es un hecho.

Enrique, entre la música y la paternidad

El cantante de 50 años siempre se ha mostrado reservado en lo que respecta a su vida con Anna y sus hijos. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado ver lo importante que es para él estar presente en la crianza de los pequeños.

“Me encanta llevarlos al colegio, pasar tiempo con ellos y ver cómo crecen”, confesó en una entrega de premios, donde destacó lo rápido que cambia la infancia de sus tres hijos.

Este enfoque más familiar coincide con las decisiones recientes en su carrera. Iglesias anunció en 2024 que ya no grabaría más álbumes de estudio, aunque seguirá lanzando sencillos y presentándose en giras internacionales.

Una relación sólida y discreta

Juntos desde hace más de dos décadas, Enrique y Anna han construido una relación sólida basada en la discreción. Aunque los rumores sobre un posible matrimonio los han acompañado por años, fue en 2023 cuando Julio Iglesias Jr., hermano del cantante, aseguró que la pareja ya se había casado en una ceremonia íntima y reservada solo para sus seres queridos.

Sea cual sea su estado civil, lo cierto es que ambos se mantienen unidos y emocionados con la llegada de un cuarto hijo, un capítulo más en la historia de amor que comenzó a inicios de los 2000 y que sigue creciendo con el paso de los años.

