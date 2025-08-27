Exintegrate del 'Club de Los Tigritos' vuelve a los titulares: sensual baile desata críticas y revive el escándalo de su video prohibido

Suscríbete a nuestros canales

Yorgelis Delgado, reconocida por su participación en programas infantiles como "El Club de los Tigritos", ha vuelto a ser noticia. Esta vez, un video reciente en el que se le ve bailando sensualmente al ritmo de "Motinha 2.0" ha generado controversia en las redes sociales. Aunque la animadora de 42 años se muestra vestida adecuadamente, la sensualidad de sus movimientos ha desatado una ola de críticas.

La polémica del video:

El video, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram, muestra a Yorgelis Delgado ejecutando un baile con movimientos sugerentes. Aunque muchos usuarios han elogiado su destreza y energía, otros han cuestionado su comportamiento, argumentando que, a su edad, debería comportarse de manera más acorde con su trayectoria profesional.

Recordando el escándalo anterior:

Este nuevo episodio ha reavivado el recuerdo de un escándalo que la animadora vivió en 2017. En ese año, se filtró un video íntimo en el que participaban Yorgelis Delgado, la actriz Erika Schwarzgruber y el cantante Kent James. La difusión de este material causó gran revuelo en los medios y redes sociales, llevando a Yorgelis a alejarse temporalmente de la vida pública.

Reacciones en redes sociales:

Las reacciones en redes sociales han sido mixtas, aunque muchos apoyan su regreso y hasta la definen como su favorita de la época del Club de Los Tigritos, otros consideran inapropiado su comportamiento, especialmente debido a su edad y su pasado en la televisión infantil.

Una usuaria expresó en redes escribió: "yo tengo 40 años y bailo así, porque fui bailarina profesional, pero me da pena subir los videos", otra escribió: "un video prohibido la hizo desaparecer por tantos años!!! ella siempre debio estar aqui siempre fue la favorita de muchossss".

Yorgelis Delgado se había distanciado de las redes desde el escándalo, sin embargo, ha decidido darse una nueva oportunidad desde su cuenta de TikTok, en la que ha compartido algunos videos desde el mes pasado y algunos de ellos con su hija Miranda Mijares.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube