“Valeria”: actor de la reconocida serie de Netflix revela el acoso que sufrió en el set

Tras cinco años de guardar silencio, Benjamín Alfonso reaparece en Argentina, su país natal, para relatar lo sucedido en el set de la ficción de Netflix. El intérprete concedió una entrevista al programa ‘Almorzando con Juana’, donde habló alto y claro: “Hubo acoso en mi contra y fue muy fuerte”. Alfonso definió al equipo de la serie como “ultrafeminista” y explicó que, a pesar de grabar la serie entera, sus escenas nunca vieron la luz.

El actor se sintió “desprotegido” durante la grabación de las escenas de sexo, destacando una clara disparidad en el trato. “Se cuida mucho a la mujer, pero al hombre no”, afirmó con contundencia. Reveló que “autorizaban escenas donde yo no sabía que me tenía que dar un beso o me tenían que hacer diferentes cosas”, una situación que incrementaba su malestar y sensación de vulnerabilidad durante el proceso.

El acoso y la sustitución

El calvario no se limitó al set, ya que Alfonso también recibió llamadas a deshoras “antes, durante y después” de las grabaciones por parte de una de las actrices. Según su testimonio, “la quisieron bajar a ella, y dijo que el problema era yo. Consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron a mí”. La producción alegó para su despido que “no había conexión” con su compañera, lo que derivó en su reemplazo por Maxi Iglesias.

Las consecuencias para el actor fueron devastadoras a nivel físico y emocional. “Empecé a tapar emociones que empezaron a afectar en mi cuerpo. Dejé de procesar la comida y perdí 13 kilos”, confesó. Además, admitió haber perdido seguridad en sí mismo y haber alejado a su pareja, concluyendo que “son cosas que recién ahora puedo contar”, cerrando un capítulo doloroso de su carrera.

