Periodista venezolana se puso un pañal en el concierto de Backstreet Boys

El icónico grupo pop Backstreet Boys ha llevado su residencia "Into the Millennium" en el revolucionario Sphere de Las Vegas a un nivel que trasciende la música, convirtiendo cada noche en un viaje sensorial que comienza con una espera épica y termina con un reencuentro con los clásicos que definieron una generación. Con un setlist que incluye los 25 temas del álbum "Millennium".

Desde la fila, muchas horas antes de que se abran las puertas, se forja una comunidad unida por un solo propósito: vivir la nostalgia de la manera más cercana posible. La promesa de visuales futuristas que envuelven por completo al espectador, con naves espaciales y gráficos retro-futuristas, y la oportunidad de cantar a todo pulmón "I Want It That Way" en un recinto de vanguardia, justifican cualquier sacrificio logístico.

Fue en este contexto donde la periodista venezolana Ana Alicia Alba decidió poner a prueba su determinación (y su vejiga) para contar de primera mano lo que significa ser parte del "BSB Army" en la era del Sphere. Su misión: conseguir un puesto en la barra de prevención, justo a los pies de Nick, AJ, Howie, Kevin y Brian. Su vídeo personal, una crónica tan divertida como honesta, se ha vuelto viral entre los fans, destapando la realidad no contada detrás de conseguir la ansiada primera fila.

La estrategia: puntualidad y pañales

El relato de Ana Alicia Alba comienza con una estrategia clara: la entrada de acceso general es el único pase para estar en la barra de prevención. Su primer consejo, derivado de la experiencia directa, es contundente: "Hay que llegar temprano. Yo llegué a las 4 de la tarde". Esas horas de espera, lejos de ser tediosas, se transforman en una previa entretenida donde "haces amigos, conversas, cantas, el tiempo se pasa rapidísimo". Pero la advertencia es seria: abandonar la fila, incluso para necesidades fisiológicas, significa perder el codiciado puesto.

Fue así como nació uno de los momentos más memorables de su crónica: la consideración, en tono de broma pero al mismo tiempo con toque de seriedad, de usar pañal para sortear el problema. "Último baño a la vista, hora de ponernos el pañal", relata entre risas frente a la cámara, mientras sostiene un refresco que bebe con "un poquito más de tranquilidad", aunque bromea: "si tengo que usar el pañal, lo usaré, no pasa nada". Su reporte desde el terreno desmitifica la leyenda de que se puede pedir permiso para salir y regresar: "yo lo dudo, y de aquí no me muevo".

La residencia "Into the Millennium" en el Sphere no es solo un concierto; es la coronación de tres décadas de carrera. La experiencia de Ana Alicia Alba, desde la espera con posible pañal incluido hasta la emoción de la primera fila, es el testimonio perfecto de que la devoción por la música puede traspasar cualquier barrera, logística o personal.

