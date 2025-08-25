Estos dos cantantes se unen en un concierto, pero no desde la tarima sino como espectadores de los Backstreet Boys

Suscríbete a nuestros canales

Luis Fonsi y Joey Fatone sorprendieron a sus seguidores al ser vistos disfrutando juntos del concierto de los Backstreet Boys, no como intérpretes, sino como parte del público. El cantante puertorriqueño y el exintegrante de NSYNC compartieron en sus redes sociales el placer de revivir clásicos pop desde las butacas, celebrando la música y el momento compartido.

Fonsi publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le ve cantando con entusiasmo “I Want It That Way”, uno de los himnos emblemáticos de la boy band, y expresó en el pie de foto:

“Volviendo a aquellos días en Orlando ¡Una noche genial con amigos que son familia! ¡La pasamos brutal! @backstreetboys, ¡la rompieron!”

De rivalidad a camaradería

La historia compartida entre NSYNC y los Backstreet Boys es bien conocida: ambas bandas fueron protagonistas de una etapa dorada del pop en los años 90, y aunque se los veía como rivales, con el tiempo esa percepción ha cambiado. Joey Fatone ha dejado claro en entrevistas que no guarda resentimientos, e incluso ha colaborado con AJ McLean en giras conjuntas como A Legendary Night, donde reinterpretaron éxitos de ambas agrupaciones.

Fatone también compartió la publicación en conjunto con Luis Fonsi y entre los comentarios Howie Dorough escribió: "Gracias por venir anoche. ¡Fue genial verlos a los dos!"

