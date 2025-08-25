Caracas será testigo de otro encuentro salsero con grandes artistas del género: ¿Dónde y quiénes se presentarán?

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 6 de diciembre de 2025, reconocidos intérpretes de la salsa se presentarán juntos para ofrecer un recorrido por los temas más destacados de la salsa romántica y la salsa brava. Entre los artistas confirmados están Willie González, Pupy Santiago, Pedro Arroyo, Pedro Brull, acompañados por la reconocida orquesta Puerto Rican Power.

El encuentro se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas, recinto que ha sido escenario de múltiples eventos musicales de gran magnitud. Allí, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo con orquesta en vivo, arreglos y una producción audiovisual prometedora.

Repertorio y estilo de los artistas

Durante la velada se interpretarán éxitos como “No podrás escapar de mí”, “Pequeñas cosas”, “Enamorado de ti”, “15 años”, “Déjame”, “Lo que un día fue no será” y “Por alguien como tú”. El repertorio incluirá tanto piezas más melódicas como temas con ritmo intenso, reflejando la diversidad del género.

Producción y logística del evento

La organización está a cargo de Spartans Producciones, que ha diseñado el Poliedro con distintas zonas para atender las necesidades de todos los asistentes, desde quienes buscan proximidad al escenario hasta quienes prefieren espacio para bailar. Además, se han anunciado sorpresas y colaboraciones especiales que reforzarán la experiencia musical.

Entradas y acceso

Las entradas están disponibles a través de TicketShopVe.com. El evento se perfila como una oportunidad para que tanto seguidores habituales de la salsa como nuevos públicos disfruten de un espectáculo con producción completa, orquesta en vivo y un repertorio que abarca décadas del género.

