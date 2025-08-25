Artista latino rompe las reglas: recibe un certificado de color

Suscríbete a nuestros canales

El colombiano Feid, conocido en el mundo del reguetón como El Ferxxo, acaba de inscribir su nombre en la historia del color. Junto al Pantone Color Institute.

El cantante creó FERXXO GREEN, un verde intenso y eléctrico que promete irradiar energía y personalidad. La colaboración lo convierte en el primer artista latino en tener un tono oficial certificado, un logro que trasciende la música y toca la moda, el diseño y la cultura pop global.

Pantone celebró el lanzamiento señalando que el color tiene la capacidad de “unir a los fans de manera única”, y lo presentó acompañado de uno de los símbolos icónicos de Feid: un personaje caricaturesco con colmillos y gorra.

El color representa independencia, vitalidad y comunidad, que conecta con la esencia del cantante y su origen en Medellín.

De Medellín al escenario internacional

El lanzamiento coincidió con un hito personal: Feid celebró su cumpleaños número 33 durante su participación en Summer Sonic 2025 en Tokio, Japón. A su lado estuvieron colegas de la talla de J Balvin y Yandel, quienes viajaron especialmente para acompañarlo.

Además, Feid se convirtió en el primer latino en presentarse en el Beach Stage del Zozo Marine Stadium, consolidando su presencia internacional y demostrando que su influencia trasciende fronteras y géneros musicales. La combinación de su música, su color oficial y su visibilidad global muestran cómo el artista sigue expandiendo sus fronteras artísticas.

