La Chilindrina acaba con la incertidumbre y reaparece en redes: así está su salud tras reciente recaída médica

Luego de varios días de especulaciones y preocupación, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada por dar vida a La Chilindrina en la icónica serie “El Chavo del 8”, reapareció en redes sociales con un mensaje directo a sus seguidores. La comediante, de 78 años, dejó en claro que se encuentra estable y recuperándose, tras haber atravesado un episodio médico que obligó a su hospitalización de emergencia en Perú.

La alarma que encendió a sus fanáticos

El pasado 20 de agosto, durante una gira en territorio peruano, la actriz presentó un desbalance de sodio en la sangre, lo que provocó su ingreso inmediato a un centro de salud. Según reportes de revistas del espectáculo, el cuadro estuvo acompañado de una fuerte crisis de ansiedad y deshidratación, factores que generaron preocupación por su estado neurológico.

“Los quiero muchísimo”: el video que calmó a todos

El 26 de agosto, De las Nieves compartió un breve clip en el que aparece rodeada de dibujos, una de sus pasiones fuera de los escenarios. Con tono alegre y semblante tranquilo, envió un saludo cargado de cariño:

"Qué tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves. Aquí como siempre, haciendo mis dibujitos, mis bromas, y todo lo que me gusta hacer. Lo estoy pasando muy bien, y ojalá ustedes también la pasen muy bien. Gracias, los quiero muchísimo”.

La voz de su familia

Su hija, Verónica Fernández, confirmó que la actriz ya fue dada de alta y permanece en casa bajo cuidados médicos preventivos.

"Fue una bajada de sodio que la descompensó, pero está bien. Solo necesita reposo y seguimiento médico”, aseguró.

María Antonieta de las Nieves ha hablado de su batalla contra la fibromialgia, enfermedad crónica que le ocasiona dolor muscular y cansancio constante. Sin embargo, ni eso ni su reciente recaída han logrado frenar su ímpetu para seguir activa en proyectos artísticos y en contacto con sus fanáticos, sin embargo, con este regreso en video, demuestra su fortaleza y las ganas que aún tiene de recuperarse.

