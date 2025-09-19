Esposo de Dayana Mendoza comparte buena nueva con sus seguidores: entérate de todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana y exMiss Universo 2008, Dayana Mendoza, sorprendió este viernes a sus seguidores en las redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, el esposo de la venezolana, el pastor colombiano Carlos Uribe, difundió las imágenes de un evento de Entrenamiento Espiritual, donde se ve la buena noticia.

¿Cuáles son las novedades de Dayana Mendoza?

Durante el evento, Mendoza estuvo al micrófono frente a decenas de personas en la iglesia Reyes y Sacerdotes de Colombia.

A la exMiss la fotografiaron durente su alocución, y en estas imágenes se le ve embarazada.

A través de sus historias de Instagram, su esposo compartió una de las imágenes etiquetando a Dayana Mendoza y dos corazones.

Seguidores reaccionan

Al poco tiempo de publicarse las imágenes, los seguidores de la exMiss Universo no tardaron en felicitarla por su embarazo y desearle bendiciones para el nuevo miembro de la familia.

