Actor de la serie "La Anatomía de Grey" fallece en un accidente de tránsito: así lo despiden sus compañeros

El actor estadounidense Brad Everett Young, conocido por su participación en la popular serie "La Anatomía de Grey", falleció a los 46 años en un trágico accidente de tránsito.

La noticia, confirmada por su publicista, ha generado una profunda conmoción entre sus colegas y seguidores.

De acuerdo con Paul Christensen, publicista del actor, Young regresaba a su hogar en California después de ver una película cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario chocó contra él.

El actor perdió la vida de forma instantánea debido a la gravedad de las heridas, mientras que el conductor del otro vehículo permanece hospitalizado.

Una carrera marcada por la versatilidad

El trágico final de Brad Everett Young deja un legado de versatilidad y talento en el mundo del espectáculo. Nacido en Virginia, Young se mudó a Los Ángeles con la intención de estudiar Medicina, pero su interés lo llevó a la actuación y el fotoperiodismo.

A lo largo de sus 25 años de carrera, participó en una veintena de proyectos, tanto en la pequeña pantalla como en el cine.

Además de su carrera artística, el actor impulsó la iniciativa Dream Loud, un proyecto dedicado a preservar y revitalizar las artes en los centros educativos de Estados Unidos.

La conmoción en Hollywood

El repentino fallecimiento de Young ha sido lamentado por sus compañeros del elenco de "La Anatomía de Grey" y otros actores, quienes han expresado su conmoción y tristeza a través de sus redes sociales.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y despedida para el actor y fotógrafo.

Parry Shen, actor de Urgencias, lo describió como “una de las personas más amables y generosas que he conocido”, mientras que Chris McKenna, de General Hospital, afirmó que “no veremos a nadie como él”.

Paul Christensen no sólo confirmó el lamentable suceso, sino que compartió algunas palabras para honrar la memoria de un actor que queda en el recuerdo de la televisión. "La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable.

Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official", aseguró. Los detalles de su funeral aún son desconocidos, pero se revelarán.

Su energía creativa y su talento dejaron una huella imborrable en la industria.

