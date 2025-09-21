Aparece el general Pedro Rafael Suárez en la toma militar de Caracas tras rumores de deserción: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, apareció en un video junto al general Pedro Rafael Suárez Caballero, alto funcionario de la Aviación Militar Bolivariana, para descartar los rumores de supuesta deserción.

En el video, grabado por el Ministerio de la Defensa desde Fuerte Tiuna, Padrino López afirmó que Suárez Caballero era "un tremendo general, muy disciplinado, muy preparado".

El ministro acusó a "sectores desestabilizadores" de participar en lo que describió como una "guerra cognitiva" contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus instituciones.

Las imágenes en medios oficiales se produjo un día después de que circularan versiones sobre la supuesta deserción del general, las cuales se propagaron a través de las redes sociales.

Esto declaró el general Suárez Caballero

En tal sentido, Padrino López se refirió directamente a estas falsas informaciones: "En las redes lo están dando por desertor... es el jueguito contra la FANB, las instituciones. Aquí está vivito y coleando".

Al finalizar el mensaje, Padrino López preguntó al general sobre su estado de ánimo, a lo que Suárez Caballero respondió: "En alto... Venceremos".

Despliegue militar en la capital venezolana

El despliegue de arsenal militar ordenado por el presidente Maduro tuvo como objetivo demostrar la capacidad de defensa del país en medio de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos, que aproximó buques en el Caribe en las últimas semanas.

Ante esto, diversas informaciones falsas han tomado protagonismo en las redes sociales, las cuales han sido descartadas, tal como la que apuntaba a la supuesta deserción de Suárez Caballero.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube