Delcy Rodríguez se pronuncia tras declaraciones del ministro de Trinidad y Tobago: Debería pensar en su pueblo antes de pretender atacar a Venezuela

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció tras las recientes declaraciones del ministro de Vivienda de Trinidad y Tobago, Phillip Edward Alexander.

A través de su cuenta en Instagram, la vicepresidenta Rodríguez aseguró que el ministro trinitario "debería pensar en su pueblo antes de pretender atacar a Venezuela".

"No han podido ni podrán con nuestra determinación a la libertad"

De acuerdo con la publicación de Rodríguez, "la única bomba nuclear cayó en el cerebro de este funcionario recién llegado al gobierno".

Asimismo, señaló que "Trinidad y Tobago debería pensar en su pueblo antes de pretender atacar a Venezuela, y desistir de su vasallaje ante el gobierno de EEUU que pretende robar nuestras inmensas riquezas energéticas".

En este sentido, resaltó la vicepresidenta que "no han podido ni podrán con nuestra determinación a la libertad y autodeterminación, ejercida ampliamente en nuestra diplomacia de paz".

Ministro de Vivienda de Trinidad y Tobago

A través de sus redes sociales, el ministro Phillip Edward Alexander difundió un escrito donde sugiere que el gobierno de India "atacaría con armas nucleares" a Venezuela en defensa de Trinidad y Tobago.

Ante estas controversiales declaraciones del ministro trinitario, la vicepresidenta Rodríguez respondió en sus redes sociales en un rechazo contundente.

