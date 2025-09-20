En fotos: Carmen Meléndez muestra preparación de las comunidades para el manejo del sistema de armas

Suscríbete a nuestros canales

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició un despliegue masivo en todo el país este sábado 20 de septiembre.

La operación, denominada "Los cuarteles van al pueblo", arrancó con el tradicional "toque de diana" al amanecer.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ofreció mediante sus redes sociales un primer vistazo a la jornada de entrenamiento militar realizada en dos comunas de la capital.

Esta movilización, que se enmarca en la Operación Independencia 200, es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Su objetivo es consolidar la unión cívico-militar y policial para asegurar la defensa de la soberanía.

Despliegue militar este 20 de septiembre

La jornada busca entrenar a los ciudadanos inscritos en la Milicia Bolivariana en el manejo de armas, con el fin de fortalecer la protección del territorio. Se espera que este entrenamiento se lleve a cabo en 5.336 circuitos comunales.

"Nuestros cuarteles ahora se mueven a las comunidades para emplazar sus armas y capacitar a los milicianos y vecinos en su uso", explicó el presidente. "La Constitución exige esta corresponsabilidad en la defensa de la patria".

Detalles del entrenamiento en Caracas

A través de su cuenta de Instagram, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que el pueblo recibe a la FANB.

La comuna Fuerza Armada Lídice, activa en La Pastora, es uno de los lugares donde se realizan maniobras para conocer el manejo de las armas e instrucción militar.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) también informó a través de sus redes sociales que sus trabajadores participaron en una jornada de inducción militar, este 20 de septiembre.

La actividad estuvo guiada por el Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que los preparó con ejercicios tácticos, principios de defensa integral y formación en valores cívico-militares.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube