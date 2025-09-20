¿Dónde lloverá? Pronóstico del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este sábado 20 de septiembre nubosidad parcial en buena parte del país.

No obstante, se prevé zonas nubladas con precipitaciones variables, especialmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, este de Sucre, partes de Miranda, La Guaira, Aragua, Falcón, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

De igual modo, en la mayor parte del territorio nacional, se observa cielo parcialmente nublado y zonas despejadas, exceptuando al suroeste de Bolívar, Amazonas, noroeste y sur de Guárico, sur de Carabobo, Apure, Barinas, sur de Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, donde tenemos nubosidad generadora de precipitaciones variables.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Inameh espera incremento progresivo en la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional.

De acuerdo con el pronóstico en Delta Amacuro, Nororiente, Bolívar, Amazonas, Región Central, Centro Occidente, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

Clima en la Gran Caracas

Por otra parte, sobre la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología reporta parcialmente nublado en horas de la mañana.

Además, en horas de la tarde-noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables.

En la región centrooccidental se observará cielo con nubosidad parcial, resaltando células convectivas con chubascos y actividad eléctrica al oeste de Falcón y noroeste.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube