Pronóstico última hora: Inameh advierte de precipitaciones en estas regiones

Sobre Venezuela, en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se prevén áreas nubladas acompañadas de precipitaciones, especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, norte de Delta Amacuro, Nueva Esparta, este de Sucre, partes de Miranda, Aragua, Falcón, Lara, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

¿Cómo será el clima después del mediodía?

De igual modo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología advierte que, después del mediodía, habrá desarrollo de nubosidad, generadora de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

Según el pronóstico en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Región Central, Centro Occidente, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

Además, en su pronóstico general para las próximas seis horas, se prevé nubosidad parcial en buena parte del territorio nacional.

Así mismo, se estiman zonas nubladas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable en áreas de Bolívar, Amazonas, norte de Delta Amacuro, Nueva Esparta, este de Sucre, partes de Miranda, Aragua, Falcón, Lara, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia.

