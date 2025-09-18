Programación

Del 20 al 27 de septiembre: Venezuela celebra la Semana Mundial del Turismo con esta agenda completa

Venezuela activa una agenda nacional por la Semana Mundial del Turismo.

Por Rosa León
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 03:15 pm
Del 20 al 27 de septiembre: Venezuela celebra la Semana Mundial del Turismo con esta agenda completa

Bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”, Venezuela activa una agenda nacional que mezcla deporte, arte, historia y conciencia ambiental para celebrar el Día Mundial del Turismo.

Desde playas limpias hasta murales urbanos, el cronograma oficial propone siete días de actividades que conectan a las comunidades con su entorno y su identidad.

Turismo: más que viajar, es transformar

La celebración arranca el sábado 20 de septiembre con “Manos a la arena”, una jornada de limpieza costera en distintas regiones del país. La actividad busca promover el turismo responsable y el cuidado de los ecosistemas playeros.

El domingo 21, el movimiento se traslada a las calles con “Pasos que unen”, una caminata y carrera 5K que celebra el turismo como motor de bienestar colectivo. La convocatoria incluye atletas, familias y visitantes.

¿Qué trae el cronograma del Día Mundial del Turismo?

El lunes 22, “Viaje en el tiempo” propone recorridos por rutas históricas y patrimoniales. La idea es redescubrir espacios que cuentan la historia local desde una mirada turística.

El martes 23, expertos del sector se reúnen en “Diálogo y futuro”, un foro nacional con ponencias sobre innovación, sostenibilidad y estrategias para dinamizar el turismo interno.

El miércoles 24, “Sembrando vida” convoca a ciudadanos en una jornada masiva de reforestación. La meta: plantar más de 10.000 árboles en zonas vulnerables y turísticas.

Arte, emprendimiento y encuentro final

El jueves 25, “Colores que cuentan” transforma paredes en lienzos. Artistas urbanos crearán murales que narran la identidad de cada comunidad anfitriona.

El viernes 26, “Innovación y sabor” abre una vitrina para emprendedores turísticos y gastronómicos. Proyectos locales mostrarán cómo el turismo también se cocina desde el talento.

La semana cierra el sábado 27 con un gran encuentro deportivo y cultural. El Ministerio de Turismo reunirá delegaciones regionales para celebrar, compartir y proyectar nuevas rutas.

Visite nuestra sección  Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
belleza
Estados Unidos
Jueves 18 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América