Del 20 al 27 de septiembre: Venezuela celebra la Semana Mundial del Turismo con esta agenda completa

Bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”, Venezuela activa una agenda nacional que mezcla deporte, arte, historia y conciencia ambiental para celebrar el Día Mundial del Turismo.

Desde playas limpias hasta murales urbanos, el cronograma oficial propone siete días de actividades que conectan a las comunidades con su entorno y su identidad.

Turismo: más que viajar, es transformar

La celebración arranca el sábado 20 de septiembre con “Manos a la arena”, una jornada de limpieza costera en distintas regiones del país. La actividad busca promover el turismo responsable y el cuidado de los ecosistemas playeros.

El domingo 21, el movimiento se traslada a las calles con “Pasos que unen”, una caminata y carrera 5K que celebra el turismo como motor de bienestar colectivo. La convocatoria incluye atletas, familias y visitantes.

¿Qué trae el cronograma del Día Mundial del Turismo?

El lunes 22, “Viaje en el tiempo” propone recorridos por rutas históricas y patrimoniales. La idea es redescubrir espacios que cuentan la historia local desde una mirada turística.

El martes 23, expertos del sector se reúnen en “Diálogo y futuro”, un foro nacional con ponencias sobre innovación, sostenibilidad y estrategias para dinamizar el turismo interno.

El miércoles 24, “Sembrando vida” convoca a ciudadanos en una jornada masiva de reforestación. La meta: plantar más de 10.000 árboles en zonas vulnerables y turísticas.

Arte, emprendimiento y encuentro final

El jueves 25, “Colores que cuentan” transforma paredes en lienzos. Artistas urbanos crearán murales que narran la identidad de cada comunidad anfitriona.

El viernes 26, “Innovación y sabor” abre una vitrina para emprendedores turísticos y gastronómicos. Proyectos locales mostrarán cómo el turismo también se cocina desde el talento.

La semana cierra el sábado 27 con un gran encuentro deportivo y cultural. El Ministerio de Turismo reunirá delegaciones regionales para celebrar, compartir y proyectar nuevas rutas.

