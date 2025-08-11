Cifras

El "boom" del turismo ruso en Nueva Esparta: ¿Cuántos visitantes están llegando cada 10 días?

Por Indira E. Crespo M.
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 10:00 pm
La gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, aseguró que la isla experimenta un repunte significativo en su actividad turística gracias a la constante llegada de visitantes provenientes de Rusia.

Asegura que el arribo de estos turistas internacionales está inyectando dinamismo a la economía local.

Según la mandataria, los turistas rusos están arribando a las islas de Margarita y Coche con una frecuencia de cada diez días. "Hemos notado un incremento notable", afirmó Velásquez, "pasamos de recibir 100 visitantes a la semana a 450, lo que garantiza que Nueva Esparta se mantendrá activa de forma sostenida".

Este flujo turístico no solo está generando una mayor prestación de servicios, sino que también está creando empleos directos e indirectos, lo que representa un importante impulso para el sector.

Cupos marítimos y aéreos para la temporada vacacional

Velásquez ofreció un panorama detallado sobre la capacidad de transporte para los meses de agosto y septiembre, lo que permitirá seguir recibiendo a visitantes nacionales e internacionales.

Para agosto, se cuenta con 66.000 cupos en transporte marítimo y 60.000 para septiembre. En el ámbito aéreo, la oferta es de 67.000 asientos para viajeros nacionales y 3.900 para visitantes extranjeros.

