Conatel anuncia plan nacional de telecomunicaciones 2025-2031: ¿En qué consiste?

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció este viernes el plan nacional de Telecomunicaciones 2025-2031.

Desde la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (FitelVen), el director de Conatel, Jorge Eliéser Márquez, informó los detalles del ambicioso plan para el desarrollo de las telecomunicaciones del país en los próximos años.

Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031

De acuerdo con las declaraciones de Márquez, se trata de un proyecto ambicioso para marcar el desarrollo del sector durante los próximos años en Venezuela.

Asimismo, señaló que el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031 está estructurado en 4 ejes clave, además de que buscan conectar los "puntos oscuros" antes de cerrar el año en curso.

¿En qué consiste este plan de telecomunicaciones?

En este sentido, Márquez explicó en detalle los 4 ejes del plan, quedando de la siguiente forma:

Infraestructura Alámbrica: Despliegue masivo de fibra óptica (FTTH).

Infraestructura Inalámbrica: Expansión de la cobertura 4G y preparación para el 5G.

Transformación Digital Sostenible: Impulso a la IA y ciudades inteligentes.

Participación Ciudadana: Fortalecimiento de la comunicación gobierno-pueblo.

¿Cuáles son los objetivos principales?

Al respecto, el director de Conatel aseguró que buscarán conectar los 23 "puntos oscuros" o las zonas sin internet antes de culminar el año en curso 2025.

Asimismo, aseguró que ya activaron la primera fase del Punto de Interconexión Nacional (IXP).



