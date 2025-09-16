Conatel se pronuncia por el uso de Flujo y Magis TV: estas son sus recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo del Estado venezolano que ejerce la regulación, supervisión y control sobre las telecomunicaciones; ha emitido una alerta sobre el uso de las Apps gratuitas de streaming, Magis TV y Flujo TV.

A través de un comunicado difundido este 16 de septiembre, el ente advirtió a la ciudadanía sobre los riesgo de usar aplicaciones como Magis TV y Flujo TV, las cuales pueden "instalar programas maliciosos que comprometen la seguridad de sus dispositivos".

"En esfuerzo coordinado con los proveedores de servicios de internet y demás tributos de telecomunicaciones, hacemos un llamado de alerta ante la descarga de aplicaciones como Magis TV y Flujo TV, que permiten el acceso a contenido en la red de internet, ya que existe una alta posibilidad de descargar programas maliciosos", explica Conatel.

Riesgos identificados

Acceso no autorizado a cámaras y micrófonos

Robo de información bancaria y datos personales

Vulneración de la intimidad familiar y personal

Recomendaciones

No compartir claves de WiFi con personas desconocidas

Verificar mediante llamada cualquier mensaje sospechoso

Evitar descargas de aplicaciones no certificadas

El pasado mes de marzo, el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal de Maracaibo, estado Zulia solicitó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bloquear los dominios web que permiten acceder a la aplicación de Magis Tv o Flujo Tv.

De acuerdo con lo publicado por El Pitazo en su sitio web, la medida tiene relación con las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) contra dos personas presuntamente integrantes de una red dedicada a lucrarse con el servicio.

De cumplirse la medida, Venezuela se sumaría a la lista de países que bloquearon la aplicación por su funcionamiento ilegal.

Magis Tv no es una empresa registrada en Venezuela, no tiene un registro del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) ni está habilitada para operar por Conatel.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube