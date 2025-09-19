Vuelo 70: llegan nuevos repatriados desde EEUU este 19 de setiembre

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, 19 de septiembre, en el vuelo 70 llegó un nuevo grupo de repatriados desde Texas, Estados Unidos.

Los viajeros arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el estado La Guaira, refiere una NDP.

Llegan nuevos repatriados desde EEUU este 19 de setiembre

185 migrantes venezolanos regresaron a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Este grupo incluyó 151 hombres, 30 mujeres, dos niños y dos niñas.

El pasado 17 de septiembre, autoridades nacionales confirmaron la llegada de un nuevo grupo de repatriados desde Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, en este nuevo vuelo llegaron 185 pasajeros, entre los cuales se detallan 16 mujeres, 164 hombres, una niña y cuatro niños.

