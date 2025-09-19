Vuelo 70: llegan nuevos repatriados desde EEUU este 19 de setiembre

Este viernes, 19 de septiembre, en el vuelo 70 llegó un nuevo grupo de repatriados desde Texas, Estados Unidos.
Los viajeros arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el estado La Guaira, refiere una NDP.
185 migrantes venezolanos regresaron a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Este grupo incluyó 151 hombres, 30 mujeres, dos niños y dos niñas.
Cabe destacar que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.
Es importante mencionar que, desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año 2024, más de 13 mil connacionales han regresado al país.
Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.
El pasado 17 de septiembre, autoridades nacionales confirmaron la llegada de un nuevo grupo de repatriados desde Estados Unidos.
De acuerdo con el reporte, en este nuevo vuelo llegaron 185 pasajeros, entre los cuales se detallan 16 mujeres, 164 hombres, una niña y cuatro niños.
