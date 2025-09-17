Confirman la llegada de un nuevo grupo de repatriados desde EEUU este 17 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 18 de septiembre, autoridades nacionales confirmaron la llegada de un nuevo grupo de repatriados desde Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el reporte, en este nuevo vuelo llegaron 185 pasajeros, entre los cuales se detallan 16 mujeres, 164 hombres, una niña y cuatro niños.

Confirman la llegada de un nuevo grupo de repatriados desde EEUU

Tras su arribo en el vuelo número 68 de esta la Gran Misión Vuelta a la Patria, un equipo multidisciplinario integrado por representantes de los diferentes órganos de seguridad del Estado venezolano, entre los que figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Cabe destacar que estos infantes eran esperados desde el pasado viernes 12 de septiembre por sus padres, quienes expresaron su profunda gratitud por facilitar este regreso.

El grupo de retornados arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en La Guaira, como parte del Plan Vuelta a la Patria.

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 11 mil connacionales han regresado al país.

Tras su desembarque, los repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

