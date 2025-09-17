Conexión terrestre de Conviasa: conoce los días y horarios

Suscríbete a nuestros canales

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) reveló en las últimas horas los detalles de su ruta terrestre provisional.

A propósito del cambio anunciado por Ramón Celestino Velásquez Araguayán, ministro de transporte, sobre una de las conexiones de la aerolínea.

A través de sus redes sociales, Conviasa compartió los horarios y días en que se activará la atención de contingencia para los viajeros.

Conexión terrestre de Conviasa

"Se informa a nuestros usuarios y usuarias que, a partir de la presente fecha, la conectividad aérea programada hacia El Vigía, estado Mérida, tendrá como destino La Fría, estado Táchira, motivado a los trabajos de rehabilitación que se iniciaron en la pista del Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo. Para ello, se pondrá a disposición de nuestros pasajeros la conexión vía terrestre El Vigía - La Fría - El Vigía, en garantía de la movilidad de los usuarios", se lee en una publicación de su cuenta en Instagram.

Recientemente, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, ministro de transporte, alertó a los viajeros sobre un cambio de ruta del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa).

Desde este 16 de septiembre hasta el 15 de octubre, el Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía, principal terminal aérea del estado Mérida, suspenderá temporalmente sus operaciones comerciales.

