Capturan a lancheros con presuntos vínculos con la DEA: Diosdado Cabello revela los detalles

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció una rueda de prensa este míercoles en la que confirmó la captura de una lancha cargada con 3.680 kilos de cocaína.

La operación fue liderada por una capitana de la FANB y se realizó en cumplimiento de protocolos internacionales. Cuatro ciudadanos fueron detenidos, uno de ellos vinculado a la DEA.

Persecución en altamar y rendición sin resistencia

Cabello explicó que la embarcación contaba con cuatro motores de 300 caballos de fuerza. Los tripulantes ignoraron el primer llamado de las autoridades, pero se rindieron al verse rodeados por las fuerzas de seguridad.

La operación se ejecutó en horas de la madrugada y fue calificada como “exitosa”. El ministro destacó el liderazgo de una capitana que comandó la persecución con precisión táctica.

Asimismo, el ministro destaca que en la lancha se encontraron 100 sacos de clorhidrato de cocaína, un teléfono satelital, dos teléfonos inteligentes, dos radios transmisores, un GPS y 2.400 litros de combustible almacenados en 28 pipotes.

Capturado presunto agente de la DEA y acusaciones de falsa bandera

Entre los detenidos se encuentra Levy Enrique López Batis, identificado como agente de la DEA. Cabello aseguró que los propios capturados afirman que se trató de una “operación de falsa bandera” para incriminar a Venezuela.

“Evidentemente la idea de ellos era salir de territorio venezolano para hacer creíble que la droga venía de Venezuela”, aseguró.

“Tenemos plenamente identificados a los responsables. No los asesinamos porque no tenemos esa potestad. Somos un gobierno responsable”, afirmó el ministro. También aclaró que no se bombardeó la embarcación, aunque existía capacidad para hacerlo.

Además, también los otros detenidos fueron identificados como Joeluis José Rodríguez Ramos, Jesús Antonio Quilarque Carreño, Jhonny José Salazar Gutiérrez y Carlos Alberto Bravo Lemus.

Este último estuvo detenido durante siete años en Puerto Rico por tráfico de drogas, según confirmó Cabello.

Balance antidrogas: cifras récord y ruptura con la DEA

Cabello informó que Venezuela ha incautado 60 toneladas de droga en lo que va de año. “Es la mayor cantidad desde 2010, seis años después de haber roto con la DEA”, subrayó.

El ministro reiteró que el país cumple con los protocolos internacionales en materia de seguridad. “Así es como se hace y se debe hacer una operación antidroga de comprobada eficiencia”, declaró.

