Diosdado Cabello calificó de "piratería en alta mar" la retención de un barco pesquero venezolano por parte de EEUU

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, calificó de “pirateria en alta mar” la retención de Estados Unidos (EEUU) de un barco pesquero venezolano en zona exclusiva del país en el mar Caribe.

“Un buque misilístico asalta a un barco pesquero venezolano bajo la presunción de que hay drogas, pero no contaron con la astucia de los nueves pescadores venezolanos que grabaron y mandaron de una vez lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Nosotros no nos enteramos de manera inmediata”, indicó Cabello, en la rueda de prensa de la tolda roja.

Aseguró que los Marines de EEUU abordaron un barco como “los piratas para sembrarlos con drogas”.

“No pudieron porque los pescadores les picaron adelante, falso positivo contra nuestro país. Al menos no los bombardearon”, enfatizó.

Ante esto, Cabello reiteró que Venezuela “no caerá en las provocaciones” de EEUU.

Incautación de sustancias

Durante sus declaraciones, Cabello informó sobre la incautación de 3 mil 680 kilogramos de cocaína en la madrugada de este lunes, en el procedimiento detuvieron a cuatro personas.

“Hoy en la madrugada nosotros capturamos 3.680 kilos de cocaína, que le quitamos a los carteles. Salió desde la Guajira colombiana, nos llegó la información y mandamos a patrullar (...) Cuatro detenidos y no asesinamos a nadie”, dijo.