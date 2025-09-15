Maduro da inicio al nuevo año escolar desde un liceo en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 15 de septiembre, inicio del periodo escolar 2025-2026 en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro regresó a los pasillos de su antigua institución.

La Unidad Educativa “Urbaneja Achelpohl”, en la parroquia San Pedro de Caracas, se convirtió en el epicentro del recorrido para dar la bienvenida al nuevo año escolar.

Mientras caminaba por las instalaciones renovadas, el jefe de Estado no solo inspeccionó la infraestructura, sino que también compartió anécdotas de su juventud.

Este acto contó con la presencia de la primera dama Cilia Flores de Maduro y el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Inicia el regreso a clases en Venezuela

La Unidad Educativa “Urbaneja Achelpohl” fue testigo de los primeros pasos de Nicolás Maduro en el activismo político.

La Corporación Juntos Todo es Posible se encargó de la rehabilitación completa de los 17 mil metros cuadrados que componen la institución. Ahora, este centro de estudios no solo ofrece un entorno modernizado para sus 1.158 estudiantes de inicial, primaria y media general, sino que también cuenta con instalaciones de vanguardia.

Entre ellas destacan un parque infantil, consultorio médico, laboratorios de última generación, canchas deportivas, un teatro, un auditorio y un Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa.

Además, un núcleo del famoso Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela funcionará dentro de la escuela, enriqueciendo la formación de los alumnos.

Durante su visita, el presidente Maduro se permitió una pausa para la memoria. Recordó su etapa como un joven participante del Movimiento Político Ruptura, una militancia que, según su relato, le costó la expulsión de la institución. "No por terrible, sino por revolucionario", afirmó.

Conmovido, también rememoró el momento en que se enteró del asesinato del dirigente socialista Jorge Antonio Rodríguez, una noticia que marcó su vida.

Un año escolar para la reflexión

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, fue el encargado de detallar los lineamientos del nuevo ciclo escolar. Confirmó que el calendario 2025-2026 incluirá 200 días de clases y 60 días de vacaciones, respetando los feriados nacionales.

Pero más allá de las cifras, Rodríguez presentó tres líneas de reflexión pedagógica que buscan una renovación en el sistema. La más destacada es la propuesta de debatir el valor de las tareas escolares.

Además cuestionó su utilidad, señalando que a menudo causan estrés y tensión en el hogar, y planteó un debate nacional sobre si deben mantenerse como parte del proceso formativo. También anunció nuevos programas académicos para que los docentes fortalezcan sus capacidades pedagógicas.

El ministro finalizó exhortando a los directores regionales a garantizar que el calendario completo se cumpla a cabalidad, asegurando que todos los estudiantes reciban la educación que merecen.

